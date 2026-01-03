Українська поетка Юлія Мусаковська стала лавреаткою The Asian Prize for Poetry 2025 року. Її нагородили за вірш Natural Disaster («Як тільки не називали») з книги «Каміння і цвяхи» у перекладі Олени Дженнінґз, пише ЛБ.

«У світі, де поезія дає голос нашим найглибшим переживанням і стійкості, творчість Юлії глибоко нас зворушила. Її вірш, який з винятковою художньою майстерністю та емоційною глибиною передає складність нашого часу, справив сильне враження на наше журі», — прокоментували члени журі.

Сама авторка прокоментувала свою перемогу так:

«Я вдячна журі премії за таку високу відзнаку. Найважливіше для мене те, що цей текст про екоцид на Херсонщині матиме можливість торкнутися читачів у іншій частині земної кулі, донести правду, пробудити небайдужість, обʼєднати навколо загальнолюдського. І відкрити нові двері й маршрути для української культури в найнагальніший для цього час».

The Asian Prize for Poetry — це міжнародна літературна поетична нагорода, яка має на меті підсилити різноманітні поетичні голоси та сприяти міжнародному літературному діалогу. Вона є частиною програми Asian Prizes, що існує з 2022 року та об’єднує кілька літературних відзнак у категоріях художньої літератури, художньої прози, короткого оповідання та поезії.