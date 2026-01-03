Упродовж 2025 року сапери Державної спеціальної служби транспорту обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 45 тис. гектарів територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

“Очищена територія за площею перевищує розміри найдовшого міста Європи – Кривого Рогу”, – ідеться в інформації Міноборони.

Під час робіт військовослужбовці Держспецтрансслужби знешкодили 52 499 вибухонебезпечних предметів. Найбільше таких знахідок зафіксували в Херсонській області – майже 30 тис. одиниць.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділи служби виявили, вилучили та знешкодили майже 261 тис. вибухонебезпечних предметів. За цей період було перевірено та розміновано понад 224,5 тис. гектарів територій.

Зокрема, сапери очистили понад 1 237 км автомобільних доріг, 3 010 км залізничних колій, понад 600 км ліній електропередач і 101 км газопроводів. Також обстежено майже 400 гектарів житлових територій, понад 1 370 гектарів лісів і майже 100 гектарів акваторій.

У Держспецтрансслужбі наголошують, що очищення українських територій від російських ракет, дронів, артилерійських боєприпасів і мін залишається одним із ключових завдань служби.