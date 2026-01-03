Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння антиукраїнськими заявами спікера Палати депутатів та заявив, що винесе це питання на обговорення з прем’єр-міністром і конституційними посадовцями. Про це повідомив Президент Чехії Петр Павел, пише УНН.

Президент Чехії наголосив, що заява спікера Палати депутатів, викликає занепокоєння не лише всередині держави, а й за її межами.

Заява Спікера Палати депутатів, третього за величиною конституційного посадовця, викликає занепокоєння не лише серед наших громадян, а й за кордоном, серед наших союзників і партнерів. Я обговорю це на наступній зустрічі з Прем’єр-міністром коаліційного уряду та на зустрічі конституційних посадовців. Координація зовнішньої та безпекової політики є основою нашої довіри як партнера – йдеться у дописі.