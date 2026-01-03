Трамп на пресконференції розповів про операцію у Венесуелі.

-Жодна країна у світі не змогла б зробити того, що зробила Америка, – сказав Трамп.

«Екстраординарна» операція отримала назву «Опівнічний молот».

– Усі військові можливості Венесуели були виведені з ладу, а чоловіки та жінки наших збройних сил, діючи спільно з правоохоронними органами США, успішно захопили Мадуро вночі. Було темно. Вогні Каракаса були значною мірою погашені завдяки певним технологіям, які ми маємо. Це була темна і смертельно небезпечна операція, але Мадуро був захоплений разом зі своєю дружиною Силією Флорес, і тепер вони обоє постануть перед американським правосуддям.

Все було продумано до дрібниць. Побудували будинок, який був ідентичний тому, в який ми увійшли, з усіма сейфами, сталлю всюди і сходами.

Нелегітимний диктатор Мадуро був особисто відповідальний за діяльність «Картеля Сонця», через який загинули тисячі американців, заявив Трамп. Мадуро постане перед американським судом. Те, що відбулось з Мадуро, може статися з будь-яким диктатором. Сувора реакція очікуватиме і на тих диктаторів, які утискають власні народи.

Мадуро та Флорес звинувачені Південним округом Нью-Йорка під керівництвом Джея Клейтона у проведенні кампанії смертельно небезпечного наркотороризму проти Сполучених Штатів та їхніх громадян. Я хочу подякувати чоловікам і жінкам наших збройних сил, які за одну ніч досягли такого видатного успіху з вражаючою швидкістю, потужністю, точністю та професіоналізмом. Таке побачиш дуже рідко, – заявив Трамп на прес-конференції.

Жоден американський солдат не постраждав, жодної одиниці військової техніки не було втрачено, заявив Трамп і додав:



-Ми керуватимемо країною, доки не зможемо забезпечити юридично правильну зміну влади у Венесуелі.

Трамп також заявив про готовність провести «другу хвилю» військової операції у Венесуелі, «якщо це буде потрібно». Поки що такої необхідності немає, додав він.

Трамп звинуватив “соціалістів” у Венесуелі у крадіжці обладнання американських нафтових компаній. Він також анонсував повернення нафтового бізнесу із США до Венесуели.

“Вони “вкладуть мільярди доларів, відновлять сильно пошкоджену інфраструктуру і почнуть приносити прибуток країні”, заявив Трамп.

