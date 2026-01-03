Швейцарські прокурори заявили сьогодні, що вони порушили кримінальну справу проти двох менеджерів бару, де внаслідок пожежі у новорічну ніч загинули щонайменше 40 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

“Швейцарські прокурори заявили в суботу, що вони порушили кримінальну справу проти двох менеджерів бару, де внаслідок пожежі на Новий рік загинуло щонайменше 40 людей”, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура кантону Вале заявила, що злочини, у скоєнні яких їх підозрюють, включають вбивство з необережності, заподіяння тілесних ушкоджень з необережності та підпал з необережності.

