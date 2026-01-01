Поліція повідомляє, що, за попередніми даними, десятки людей загинули і понад 100 отримали поранення в результаті вибуху та пожежі, що спалахнула в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.

Влада каже, що почалась ідентифікація згорілих тіл. Загиблих може бути “багато”, заявили представники поліції на пресконференції, передає ВВС.

Причина пожежі невідома, хоча спочатку поліція заявила про вибух. Місцеві ЗМІ не виключають, що до події могло призвести використання піротехніки, але ця інформація не підтверджена.

Пожежа спалахнула о 1:30 ночі за місцевим часом у барі під назвою Le Constellation, повідомила поліція.

Швейцарське новинне видання Blick припускає, що причиною пожежі могли стати феєрверки під час концерту, але поліція заявляє, що причина невідома.

Поліція повідомила, що територія повністю закрита, а над Кран-Монтаною введена безполітна зона, додавши, що причина пожежі залишається неясною. За повідомленнями, влада не розглядає подію як теракт.

Швейцарське видання Blick з посиланням на поліцію повідомило, що на момент вибуху в барі перебувало понад 100 осіб.

Як повідомляє з місця події кореспондент ВВС Сільвія Костело, бар, в якому сталася пожежа, існує вже не менше 40 років.

Це великий бар для молоді, але не елітний, хоча і розташований на дорогому гірськолижному курорті, який у 1980-х роках приймав Кубок світу з лижних перегонів.

Кран-Монтана — це елітний гірськолижний курорт у швейцарському кантоні Вале. У ньому прокладено 130 кілометрів трас.

Наприкінці січня на курорті мають відбутися престижні змагання зі швидкісного спуску на лижах.