31 грудня 2025 року Номінаційний комітет обрав переможців у конкурсі на незалежних членів до нового складу наглядової ради АТ «Енергоатом». Переможці обрані одноголосно усіма членами комітету, до якого входять незалежні спостерігачі з Представництва ЄС в Україні, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, та бізнес-омбудсмен. Дуже важливо, що обрання незалежних членів відбулось з дотриманням повної конкурсної процедури, на чому наполягали всі міжнародні партнери.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

«Формування сильної та професійної наглядової ради «Енергоатому» – критично важливе для прозорого управління найбільшим виробником електроенергії в країні. І я вдячний Номінаційному комітету за продуктивну роботу та завершення відбору незалежних представників у рекордно короткі строки. Це рішучий крок у напрямку відновлення довіри з боку міжнародних партнерів, який дозволить перетворити державний актив на якісний приклад розвитку корпоративного управління. А це означає більш прозорі та зрозумілі правила для інвесторів та додаткові гарантії, що кожна гривня інвестицій працюватиме на енергонезалежність України», – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Незалежні члени Наглядової ради «Енергоатому» мають широкий досвід, який охоплює фінансове планування, аудит, стратегічний менеджмент, управління ризиками та інші компетенції, які необхідні для роботи одного із стратегічних підприємств України.

За результатами відбору, до складу нової наглядової ради як незалежні представники увійшли:

● Руміна Велші — визнана у світі лідерка ядерної галузі з понад 40-річним досвідом у сфері ядерної безпеки, регуляторного нагляду та стратегічного управління. Вона очолювала Комісію з ядерної безпеки Канади, була головою Комісії стандартів безпеки МАГАТЕ та Президенткою Асоціації міжнародних ядерних регуляторів. (Детальніше)

● Лаура Гарбенчуте-Бакіене — міжнародна експертка з фінансів, аудиту та управління ризиками з понад 25-річним досвідом роботи у енергетиці, інфраструктурі та фінансовому секторі. Вона обіймала керівні посади у PwC у США, Україні та Литві, очолювала комітети з аудиту та ризиків на стратегічних енергетичних і інфраструктурних об’єктах, зокрема на Ігналінській АЕС (Детальніше)

● Патрік Фрагман — висококваліфікований міжнародний керівник та інженер із понад 30-річним досвідом роботи у глобальних секторах ядерної енергетики, енергетичної інфраструктури та промислових технологій. Його професійний шлях поєднує глибоку технічну експертизу з масштабним досвідом трансформації міжнародних компаній, управління великими інфраструктурними проєктами та формування державної та міжнародної енергетичної політики. Займав посаду президента та виконавчого директора Westinghouse Electric Company. (Детальніше)

● Бріс Боюон — високопрофесійний юрист і управлінець з глибокою експертизою у сфері публічного права, енергетичного регулювання та корпоративного управління. Він обіймав керівні посади у EDF International та EDF Energy, де відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, а також працював у вищих органах державного управління Франції, включно з Державною радою та Комісією з регулювання енергетики. (Детальніше)

Відбір проводився в рамках виконання плану (Розпорядження Уряду № 1258), спрямованого на оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно-енергетичного комплексу. Головна його мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль у стратегічно важливому секторі.

Відбір членів відбувався через Номінаційний комітет, діяльність якого забезпечує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Окрім його представників до комітету входять представники Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, незалежні спостерігачі (non-voting members) з боку Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Представництва ЄС в Україні та бізнес-омбудсмен України.

