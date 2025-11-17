На засіданні Уряду затверджено план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Про це сьогодні, 17 листопада, повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Ключове завдання — формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, зокрема:

1. НАЕК «Енергоатом» — формування нового складу наглядової ради.

2. НАК «Нафтогаз» — конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи («Укргазвидобування», «Укрнафта», «Газорозподільчі мережі України»).

3. «Укргідроенерго» — призначення представника держави до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу.

4. Оператор ГТС України — оновлення представника держави у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу.

5. НЕК «Укренерго» — оновлення представника держави у наглядовій раді.

6. ПАТ «Центренерго», ЕКУ, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад.

7. «Гарантований покупець» — перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради.

8. Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами», поінформувала вона.

За словами Юлії Свириденко, першочергове завдання цього тижня — затвердити нову наглядову раду «Енергоатому».

Координація виконання плану покладена на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого тижня Свириденко пообіцяла – ніяких “шлагбаумів”. А ще 1 млрд грн регіонам і аудит в держкомпаніях (ВІДЕО)