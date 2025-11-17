Артисти одне за одним відмовляються від участі в новорічному концерті студії “Квартал 95”, співвласником якої є Тімур Міндіч, фігурант гучного корупційного скандалу навколо “Енергоатома”.

Однією з перших від виступу відмовилася популярна співачка Kola, пише ВВС Україна.

“Мого виступу на Вечірньому Кварталі 6-7 грудня не буде”, – написала ввечері в суботу співачка в одному зі своїх сторіз.

Львівський хор “Гомін”, який став для багатьох українців відкриттям року, теж написав, що відмовляється від участі. Слідом за ними від виступу в “Кварталі” відмовилася попдіва Надя Дорофєєва.

Інші запрошені артисти – Монатік, Антитіла, Позитив, Ірина Білик, Drevo – поки що ніяк не висловилися.

Але після перших кількох відмов “Квартал” опублікував в Instagram нову афішу новорічного концерту, звідки прибрав згадки про усіх артистів, щоб не наражати їх, як пояснила студія, “на зайвий інформаційний тиск”. “Саме тому афіша виглядає так, як виглядає”.

Підпис до фото,Так виглядає нова афіша новорічного концерту “Кварталу 95”

“З переліком виступів артистів можете ознайомитись на сайтах квиткових операторів”, – таке речення дрібним шрифтом з’явилося на новій афіші.

“Не ганьбіться”

Під інформаційним тиском студія, ймовірно, має на увазі галас у соцмережах, в яких окремі користувачі закликають допомогти артистам, які ще не висловилися, “правильно вчинити”.

“Ви реально будете брати участь у цьому дійстві? Після того, як ми всі побачили на які корупційні кошти існує ця компашка імені Міндіча”, – написав у суботу в фейсбуці колишній віцепрем’єр-міністр України в 2016-2019 роках Павло Розенко.

“Ви не “поза політикою”! Ви берете від них гонорари, які в крові і сльозах українців! Не ганьбіться!” – додав він.

Опублікувавши нову афішу концерту, “Квартал 95” прокоментував ці заклики, написавши, що не дозволить “втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції”.

“Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, – це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості”, – йдеться в новій заяві “Кварталу” в Instagram.

“Квартал 95″ був, є і буде”, – додали гумористи.

Підпис до фото,Артисти одне за одним у схожій манері відмовляються від участі в концерті. На фото – скрін із сторіз KOLA

Вони заявили, що новорічний концерт 6-7 грудня буде, й анонсували, що там глядачі зможуть побачити “наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію”.

“Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору – це наша сила”, – написали в “Кварталі”.

На сайті Karabas видно, що доволі багато квитків на два новорічні концерти “Кварталу” в Палаці “Україна” вже розкупили.

Попередні скандали “Кварталу”

Студія “Квартал 95” – це дітище Володимира Зеленського, яке він співзаснував до того, як стати президентом.

Виступи в “Кварталі”, в тому числі пародії на різних українських і закордонних політиків, зробили Зеленського шалено популярним серед українців.

Відтоді як Зеленський став президентом, “Квартал” ставиться до політичних пародій більш стримано і водночас регулярно потрапляє в скандали через свої неетичні, нечутливі жарти.

Минулого року новорічний “Квартал” розкритикували за пародію на переселенку “сіСькадовська”, яка переходить на українську та не може зв’язати в розмові й двох слів.

Ще через кілька місяців студії перепало за пародію на начальника Рівненського ТЦК, про якого стало відомо із вірусного відео в соцмережі, на якому видно, як він цілується з підлеглими. Користувачі соцмереж зауважили, що жартувати над військовими недоречно, а на додачу вкотре обвинуватили гумористів у сексизмі.

Скандали супроводжували “Квартал” і раніше – наприклад, їм часто дорікають за сценки, де гумористи називали експрезидента Віктора Ющенка “сеньйором Голодомором”, томос про автокефалію – “термосом”, Україну – “повією”.

Пояснювання “Кварталу” найчастіше полягали в тому, що все це – лише жарти, і що в людей різне почуття гумору.

Підпис до фото,Кошовий і Хор Верьовки, який співав про підпал дому ексголови Нацбанку Валерії Гонтарєвої – це один із найбільш гучних скандалів у історії студії

Але на цей раз ситуація, схоже, зовсім інша.

У розпал повномасштабної війни НАБУ і САП розслідують велику корупційну схему “відкатів ” у державній компанії “Енергоатом”. Йдеться про суму в 100 мільйонів доларів, і серед підозрюваних – Тімур Міндіч, бізнесмен і співвласник студії “Квартал 95”, а ще давній приятель президента.

За кілька годин до оголошення підозри Міндіч виїхав за кордон і поки що ніяк не висловлювався про скандал.

Студія в той же час виступила із заявою про те, що події навколо Міндіча “не мають стосунку” до їхньої роботи, контенту чи команди.

Гумористи нагадали про свою історію, регулярну підтримку ЗСУ і підкреслили, що “Квартал” – “це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років”.