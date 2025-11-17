Клуб “Діоген” для “ЧеГевари” – на слуханнях з обрання запобіжного заходу ексвіцепрем’єру Чернишову спливли нові подробиці у справі Міндіча-Галущенка, передає Zn.ua.

Що розповів прокурор САП:

Зустрічі співробітників бек-офісу Тимура Міндіча з Олексієм Чернишовим задля конспірації називали “Інтелектуальним клубом”. За весь час роботи офісу Чернишов отримав там $1,2 млн і €96 тисяч.

Гроші передавали через дружину Чернишова Світлану, яка на плівках фігурує як “Професор” (це прізвисько раніше приписували міністру юстиції Герману Галущенку — ред.), у медичному центрі краси у центрі Києва, який належить родині фінансиста Міндіча Олександра Цукермана (“Шугармен”).

У телефоні дружини Чернишова знайшли дані про листування та дзвінки з чоловіком та Цукерманом. Воно стосувалось домовленостей про зустрічі для передачі нового траншу.

Зі свого телефону Чернишов цю інформацію видалив.

Частини зафіксованих діалогів свідчать про те, що Чернишов і Цукерман причетні до інших злочинних схем.

11 лютого 2025 року фігуранти обговорювали зустріч “Інтелектуального клубу”, на якому мали бути присутні Чернишов, “Електронік” (головний конструктор Fire Point Денис Штілерман), “Сережа судья” і “какой-то поляк”.

Після звільнення з посади віцепрем’єра в липні цього року Чернишов подав свіжу майнову декларацію, але не вказав там інформацію про отримані від фігурантів справи НАБУ кошти.

Прокурор просив арештувати Чернишова на два місяці з альтернативою 55 млн гривень застави.

Серед ризиків прокурор згадав, що Чернишов понад 50 разів покидав Україну лише під час воєнного стану. Крім того, син Чернишова постійно проживає за кордоном.

Що розповів Чернишов

З більшістю фігурантів я не знайомий, не бачив і не знаю. Не маю контактів і не планую спілкуватися (у відповідь на запитання журналістки “РБК-Україна”).

У складі злочинної організації мене немає і не може бути. Підозри ґрунтуються лише на припущеннях.

Якщо хтось боїться того, що я планую втекти, я хочу підкреслити — я нікуди не планую втікати. Я живу в Україні. Я пишаюсь цим.

Голос схожий на мій. Діалоги я допускаю. Також визнаю, що я перебував по зазначеній адресі (бек-офісу — ред.) в ту дату, про яку йде мова. Але потрібна експертиза.

Я підтримую розслідування у “Енергоатомі”, але не можу давати жодних свідчень, бо не маю жодного відношення до цієї організації.

Новий фігурант справи

Ім’я народного депутата Григорія Мамки нині забороненої ОПЗЖ фігурує в розслідуванні НАБУ, яке називають “плівки Міндіча”.

Про це стало відомо під час засідання тимчасової спеціальної комісія Верховної Ради.

Під час засідання в Zoom депутат Мамка 4 години тримав руку, щоб запитати, чи є у справі Міндіча-Галущенка предикат, тобто базовий злочин, в результаті якого з’явилися гроші для легалізації. Також він сказав, що витік інформації в операції “Мідас” міг бути через журналістів-розслідувачів, бо це вони “такою дурничкою страждають”.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов у відповідь на питання Мамки зазначив, що він не планує вдаватись у деталі справи, оскільки прізвище Мамки також фігурує на плівках.

“Григорію Миколайовичу, предикат є. У деталі вдаватися не буду і багато відповідати на питання також, тому що ваше прізвище теж фігурує на “плівках”. Тому, вибачте, не можу”, – сказав Абакумов.

Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на “Енергоатом”. Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а “відкат” сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося “відмити” 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача. І саме Тімур “Карлсон” Міндіч контролював відмивання грошей.