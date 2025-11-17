Впродовж завтрашнього дня – вівторка, 18 листопада – погода в Україні очікується переважно холодна. При цьому пізніше, за попередніми прогнозами, похолодання може посилитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні буде “переважно холодно”.

Так, в середньому максимальна температура повітря у денні години становитиме близько +3+8 градусів за Цельсієм.

Трішки тепліше може бути там, де “тепло ще затримається”:

на півдні України;

у східних областях;

у Дніпропетровській області.

“Тут протягом дня очікується +12+17 градусів”, – повідомила Діденко.

У Києві 18 листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6+8 градусів.

“Без опадів, проте із поривчастим вітром”, – зауважила метеоролог.

Впродовж найближчої ночі дощі очікуються у західних областях України. У Карпатах вони можуть бути навіть із мокрим снігом.

Тим часом вдень вівторка погода в більшості областей України буде “без істотних опадів”.

При цьому ймовірні опади впродовж дня:

в Одеській області;

у Карпатах.

“Вітер – західного, південно-західного напрямку. Рвучкий. Часом – до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду”, – уточнила Діденко.

За словами синоптика, найближчим часом в Україні переважатиме холодна погода.

А згідно з попередніми (орієнтовними прогнозами) – похолодання може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.

“Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно… Думаємо про додаткове розумне утеплення”, – підсумувала Діденко.