Виноробна галузь України 1 січня 2026 року переходить на європейські стандарти роботи. Нове законодавство покликане впорядкувати ринок та запровадити суворий захист географічних назв для вітчизняних вин, що наблизить українських виробників до норм Євросоюзу.

Про це інформує Держпродспоживслужба.

Закон України «Про виноград, вино та продукти виноградарства» передбачає низку важливих оновлень, які набули чинності 1 січня.

Нові правила для українського вина:

«Місце прописки» вина

Одним із головних положень закону є посилений захист географічних назв. Відтепер, якщо вино виготовлене в конкретній місцевості — наприклад, у Бессарабії чи на Закарпатті — та має унікальні властивості, зумовлені кліматом, ґрунтами й традиціями виробництва, використовувати його назву зможуть лише виробники з цього регіону.

Це означає, що: назва вина буде прив’язана до місцевості; підробки та псевдобренди стане простіше вилучати з обігу; споживач отримуватиме достовірну інформацію про реальне походження напою; локальним виробникам буде легше виходити на ринки ЄС.

Подібна система давно діє в країнах Європи. Так, вино Champagne може походити лише з Шампані, а Prosecco — виключно з визначених регіонів Італії.

Єдиний реєстр виноробів

У межах реформи держава запроваджує Виноградарсько-виноробний реєстр — централізовану базу даних, у якій міститиметься інформація: про виноградники; про виробників вина; про суб’єктів, які легально працюють на ринку.

Для споживачів це означатиме скорочення обсягів «сірої» продукції, а для бізнесу — чіткіші та прозоріші правила діяльності.

Нові етикетки для вина

Закон також передбачає оновлення класифікації вин і запровадження єдиних стандартів якості, що безпосередньо вплине на вимоги до маркування продукції.

Окрім правил щодо географічних зазначень, встановлюється низка обов’язкових елементів, які мають бути вказані на етикетці.

Тож на етикетці мають бути:

назва виробника та місце виробництва — без фірм-“прокладок» і нечітких адрес;

тип вина — тихе, ігристе, ароматизоване або винний напій — без маскування одного під інше, адже винний напій не можна буде оформляти так, щоб він мав вигляд класичного вина;

сорт винограду, рік урожаю та міцність — інформація, яку можна буде перевірити, тож неправдиві позначення на кшталт «Каберне 2022» стануть неможливими;

характеристики «елітне», «традиційне», «автентичне» дозволятиметься зазначати лише за наявності підтверджених підстав — забороняється оформлення, що імітує інший клас вина.

Чи запрацює це, і наскільки добре – побачимо вже протягом кількох місяців.

Нагадаємо, Український виноградник увійшов до ТОП-50 найкрасивіших у світі (ФОТО) Йдеться про виноградники «Шато Чизай» (Chateau Chizay) розташовані в Закарпатській області, безпосередньо поблизу міста Берегово, в урочищі Чизай. Вони займають 272 гектари сонячних схилів. Виноробня працює на власному винограді, вирощеному в цьому регіоні, включаючи локацію «Мала Гора».