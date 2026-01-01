З 29 грудня по 1 січня підрозділи поліції Миколаївської області працювали у посиленому режимі задля забезпечення публічної безпеки та правопорядку. Поліцейські здійснювали патрулювання населених пунктів, автошляхів, а також місць масового перебування громадян.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Завдяки злагодженій роботі поліцейських і відповідальній поведінці мешканців регіону новорічна ніч як в обласному центрі, так і на території усієї області минула без грубих порушень громадського порядку.

Поліція Миколаївщини дякує жителям міста та області за розуміння, толерантність і дотримання вимог безпеки.

Також поліція нагадує про необхідність і надалі неухильно дотримуватися правил комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі виявлення правопорушення або злочину негайно повідомляти на спецлінію 102.

