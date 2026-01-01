31 грудня та в ніч на 1 січня у Миколаївській області зареєстровано 6 пожеж. Чотири з яких виникло в житлі, по одній на транспорті та на відкритій території:

– у м. Вознесенськ та с. Благодатне Первомайського району палали покрівлі житлових будинків;

– пожежа сміття на відкритій території зареєстрована в м. Первомайську;

– у Миколаєві горів легковий автомобіль на площі 2 кв. м;

– також вночі проти 1 січня горіла пральна машинка у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в обласному центрі.

На всі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих та травмованих немає. Завдяки вчасно вжитим заходам вдалось вберегти від знищення дві квартири, два житлових будинки та автомобіль.