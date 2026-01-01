Уряд ухвалив рішення продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це дозволяє зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки», – зазначила Свириденко.

Металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав — часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України. Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. Також використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС.

Щодо деревини, Уряд продовжив частину обмежень, запроваджених наприкінці жовтня. За час повномасштабної війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Водночас деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку.

Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад.

