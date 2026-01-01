У Новий рік Болгарія офіційно завершить інтеграцію до ЄС, перейшовши на єдину європейську валюту. Країна з населенням майже 6,5 мільйонів людей прощається з болгарським левом і стає 21-м членом єврозони.

Про це повідомляє «Радіо Болгарії», передає Інше ТВ.

Для багатьох ця подія – серед найбільших досягнень країни з моменту переходу Болгарії від радянської економіки до вільного ринку у 1989 році.

Болгарія – одна з найбідніших країн ЄС, при цьому, за оцінками Transparency International, ще й одна з найкорумпованіших у блоці.

11 грудня прем’єр-міністр Росен Желязков пішов у відставку на тлі масових акцій протесту, учасники яких вимагали розпуску кабміну, посилення боротьби з корупцією та проведення дострокових парламентських виборів. На тлі кризи болгари залишилися без узгодженого бюджету наступного року.

У Єврокомісії заявили, що це не змінює планів щодо прийому Софії, яка виконала необхідні для членства в єврозоні вимоги. Серед них – рівень інфляції, стабільність обмінного курсу та дефіцит бюджету.

Вступ Болгарії до єврозони передбачає і членство в Раді керуючих Європейського центрального банку, яка встановлює процентні ставки.

