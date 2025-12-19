У листопаді 2025 року Експортно-кредитне агентство забезпечило підтримку українського експорту на 186,99 млн грн.

Хто вийшов в лідери сере банків-партнерів та регіонів за обсягами застрахованого, повідомляється на сайті ЕКА, передає Інше ТВ.

Так, упродовж листопада були застраховані кредитні договори на 42,5 млн грн, видані банками-партнерами для фінансової підтримки українських експортерів. Найбільший обсяг забезпеченого експорту припав на Банк Альянс — 87,39 млн грн. Також експортні операції були профінансовані через Укргазбанк (12,28 млн грн) та Кредитвест Банк (33,83 млн грн).

За регіональною структурою лідерами стали Миколаївська область, місто Київ, Черкаська та Рівненська області. Саме в цих регіонах зосереджені компанії, експортні контракти яких отримали страхову та кредитну підтримку ЕКА.

Географія підтриманого експорту у листопаді охопила Молдову, Литву, Казахстан, Естонію та Ізраїль.

У товарній структурі переважали готові харчові продукти, радіатори та котли центрального опалення, насіння і неспеціалізована оптова торгівля.

