Про це у мережі Х повідомила лідерка венесуельської опозиції, нобелівська лауреатка Марія Корина Мачадо. Вона опублікувала маніфест.

ЧАС СВОБОДИ НАСТАВ!

Відсьогодні Ніколас Мадуро постає перед міжнародним правосуддям за жахливі злочини, скоєні проти венесуельців та громадян багатьох інших країн. З огляду на його відмову прийняти переговорне рішення, уряд Сполучених Штатів виконав свою обіцянку дотримуватися закону.

Настав час, щоб у нашій країні запанували Народний та Національний суверенітет. Ми відновимо порядок, звільнимо політичних в’язнів, побудуємо виняткову країну та повернемо наших дітей додому.

Ми боролися роками, ми віддали все, і це того вартувало. Те, що мало статися, відбувається.

Це час для громадян. Тих з нас, хто ризикнув усім заради демократії 28 липня. Тих з нас, хто обрав Едмундо Гонсалеса Уррутію законним президентом Венесуели, який повинен негайно виконати свій конституційний мандат і бути визнаним Головнокомандувачем Національних збройних сил усіма офіцерами та солдатами, які їх складають.

Сьогодні ми готові заявити про свій мандат і взяти владу. Залишаймося пильними, активними та організованими, доки не буде здійснено Демократичний Перехід. Перехід, який потребує ВСІХ нас.

Венесуельцям у нашій країні, будьте готові втілити те, про що ми незабаром повідомимо вас через наші офіційні канали.

Венесуельцям за кордоном, нам потрібна ваша мобілізація, активізація урядів та громадян світу та залучення їх зараз до великої операції з побудови нової Венесуели.

У ці вирішальні години прийміть усю мою силу, мою впевненість та мою любов. Ми залишаємося пильними та на зв’язку.

ВЕНЕСУЕЛА БУДЕ ВІЛЬНОЮ!

Ми йдемо рука об руку з Богом до кінця.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, у 2024 році Європарламент визнав Гонсалеса законно обраним президентом Венесуели