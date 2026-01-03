Президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою першого заступника керівника Офісу Президента України.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі», – поінформував очільник держави.

