Указом президента №5/2026 президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова головою Офісу президента.

Указом №7/2026 Зеленський призначив екскерівника Зовнішньої розвідки очільником ГУР.

Перед тим президент вніс зміни в Указ президента від 2017 року “Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами” (в редакці Указу від 23 липня 2024 року Nº 471/2024, із наступними змінами) зміну, замінивши слова “посади заступників Керівника Офісу Президента України,” словами “посади Керівника Офісу Президента України, заступників Керівника Офісу Президента України”.