В Україні оновлено правила управління побутовими відходами, що передбачає безконтейнерну систему та захист прав споживачів, зокрема, визначається право споживача на несплату вартості послуги у разі його тимчасової відсутності понад 30 календарних днів, повідомили у Мінрозвитку у п’ятницю, пише УНН.

Кабінет Міністрів України підтримав зміни до правил надання послуги з управління побутовими відходами”, – повідомили у міністерстві.

У Мінрозвитку пояснили, що це означає на практиці:

враховано різні способи збирання відходів – зокрема безконтейнерну систему та збір за заявкою споживача;

чітко визначено вимоги до маркування пакетів і обсяг інформації, яку мають надавати громади та виконавці послуг;

врегульовано поводження із зеленими відходами (гілля, листя, трава) та небезпечними відходами у складі побутових;

уніфіковано підходи до визначення норм споживання та вартості послуги.

“Важливо: якщо людина тимчасово відсутня понад 30 днів, вона має право не сплачувати за послугу – звернутися із заявою до виконавця, а він – зробити перерахунок”, – вказали у Мінрозвитку.

У міністерстві вказали, що оновлені правила спрямовані на “прозорість, справедливі нарахування та баланс інтересів між споживачами і виконавцями”. “А ще – черговий крок до наближення української системи управління відходами до стандартів ЄС”, – зазначили у відомстві.