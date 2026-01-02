У п’ятницю, 2 січня, з нагоди 34-ї річниці з дня заснування 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із командиром військової частини Сергієм Вакуленком та міським головою Олександром Сєнкевичем урочисто погасили поштову марку «34 роки на службі Українському народові».

Про це повідомили в Миколаївській облраді, передає Інше ТВ.

На поштовій марці зображено будівлю Миколаївської обласної ради та обласної військової адміністрації, зруйновану внаслідок ракетного удару рф, а також нацгвардійців під час виконання бойових завдань. Перший наклад становить 15 примірників по 9 марок.

