Сьогодні, 3 грудня, військовослужбовці 406 окремої артилерійської бригади долучилися до урочистого спецпогашення нової поштової марки «Сила у вогні», яке відбулося у Музеї суднобудування і флоту.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, передає Інше ТВ.

Марка була офіційно введена в обіг Укрпоштою 3 грудня 2025 року до Дня ракетних військ і артилерії. Це видання вшановує тих, хто щодня забезпечує Україні вогневу міць і непохитну оборону.

В основі маркового аркуша та художнього конверта “Перший день” зображено символи ракетних і артилерійських військ — гармати, РСЗВ, самохідні установки та сучасні ракетні комплекси. Автор оформлення випуску Михайло Дяченко, відомий український художник і військовослужбовець 406 окремої артилерійської бригади, чиї роботи передають характер, ритм і правду служби українських військовослужбовців.

«Участь наших побратимів у спецпогашенні не лише підкреслює повагу до професії, а й символізує зв’язок між фронтом і тилом, між щоденною бойовою роботою та культурною пам’яттю, яку ми формуємо для майбутніх поколінь.

Кожне погашення, як і кожен залп, це ще один крок до перемоги. Працюємо разом заради України.

Сила у вогні. Сила в людях», – кажуть у бригаді.

