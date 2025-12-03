Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації в ефірі День.LIVE розповів, що місцеві сили також удосконалюють роботу систем радіоелектронної боротьби та активно взаємодіють із Повітряними силами.

Подробиці у відео – не реагуйте на фото Буданова, там ще і Кім).

-Зараз і місто, і область розпочали власне виробництво дронів-перехоплювачів. Наша мета – перехоплювати не тільки ті дрони, що летять до нас, але й транзитні, що зграями летять через нас до центральної частини України і далі. Також у нас працюють РЕБ, які ми будемо вдосконалювати. Ми дуже тісно співпрацюємо з ПвК “Південь” і з Командуванням Повітряних Сил України. Що стосується нападів, то вони почастішали зараз – почалася зима, ворог хоче уразити критичну інфраструктуру, – сказав Кім.

Кім також розповів про те, як днями один із «Шахедів» був подавлений і впав на дах будівлі. На щастя, він не вибухнув, хоча через пожежу довелося евакуювати близько 250 людей. Він зазначив, що в Миколаєві люди стресовитриваліші, ніж, наприклад, в Києві, тому що у 2022 році в нас гірше, ніж зараз.