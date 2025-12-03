Військові водолази Військово-морських сил Румунії на прохання Берегової охорони виконали місію «з нейтралізації об’єкта, що загрожував судноплавству в Чорному морі». Ним виявився український морський дрон Sea Baby, пише Hromadske.

Дрон знищили в морській зоні, розташованій приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци — портового міста Румунії.

Той, мовляв, дрейфував, тож група реагування отримала дозвіл на його знищення «шляхом контрольованої детонації».

«З початку бойових дій Військово-морські сили Румунії постійно контролюють морську та річкову зону відповідальності, як за допомогою кораблів та літаків з власного обладнання, так і у співпраці з іншими категоріями сил Румунської армії та іншими державами Північноатлантичного альянсу», — заявили в Міноборони країни.

Днями співрозмовник розповів hromadske, що 28 листопада морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать до «тіньового флоту» рф.

Після цього президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що напади на комерційні судна в Чорному морі є неприйнятними, та зробив попередження «всім сторонам».