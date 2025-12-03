Підсанкційний олігарх Ілан Шор, який ховається від правосуддя в росії, оголосив про закриття своїх «соціальних проєктів» у Молдові. Цим він фактично визнав, що його мережа впливу більше не може працювати в умовах посиленого контролю з боку влади Молдови.

Про це інформує Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Молдовська влада протягом останніх років поступово демонтовує інфраструктуру, на якій трималися політичні проєкти Шора: від кримінальних справ про незаконне фінансування партії та підкуп виборців до заборони самої політичної сили як інструменту російського впливу.

За версією слідства, через «соціальні проєкти» Шора фінансувалися проросійські протести та інші акції з дестабілізації Молдови. Тепер, після блокування фінансових потоків і арештів учасників групи, олігарх змушений згортати свою діяльність.

Молдова послідовно позбавляється російських важелів впливу. Раніше парламент країни відмовився створювати групи дружби з рф і білоруссю, а уряд закрив «русскій дом» — інструмент кремлівської «м’якої сили».

Як зазначають в ЦПД, росія продовжує втрачати контроль над регіонами, які раніше вважала своїми зонами впливу.

