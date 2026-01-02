Залякали відповідальністю та ошукали на 200 тисяч гривень: миколаївські поліцейські встановлюють шахраїв за схемою «купуєте ліки – підтримуєте ворога»



Телефонний шахрай запропонував жінці перерахувати певну суму коштів за нібито уникнення кримінальної відповідальності за придбання ліків, вироблених у рф. Потерпіла виконала всі настанови зловмисників, переказавши 207 тисяч гривень на рахунки зловмисників.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про скоєння злочину надійшло до відділення поліції №1 Миколаївського районного управління від 79-річної мешканки обласного центру. Заявниця розповіла, що у месенджері їй зателефонував невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів.

Псевдоправоохоронець переконав потерпілу, що вона придбала ліки, вироблені у рф, і для «врегулювання питання» та уникнення кримінальної відповідальності необхідно терміново перерахувати кошти на вказані ним рахунки. Перебуваючи під психологічним тиском та страхом, жінка виконала вказівки шахрая та здійснила грошові перекази на загальну суму 207 тисяч гривень. Згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою зловмисників та звернулась по допомогу до поліції.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до злочину.

