У Китаї винесли смертний вирок екс-меру Хайкоу, у якого знайшли вдома схованку із 13,5 тоннами золота.

У Китаї завершилася одна з найгучніших антикорупційних справ останніх років. Суд засудив до страти колишнього мера міста Хайкоу Чжан Цзи. Його визнали винним у отриманні хабарів у особливо великому розмірі, зловживанні владою та розтраті.

Розслідування, розпочате у 2019 році, виявило безпрецедентні масштаби корупції. У екс-чиновника вилучили 13,5 тонни золотих злитків, 23 тонни готівки, портфель елітної нерухомості за кордоном та в Китаї, а також колекцію з більш ніж 10 розкішних автомобілів.

За версією слідства, екс-мер отримував хабарі за державні контракти та землі у період його керівництва містом із 2009 по 2019 рік. Загальна вартість вилученого майна становила $4,3 млрд.