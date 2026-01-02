У Росії були змушені визнати, що епоха надприбутків від нафтогазової сфери добігла кінця, передає Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише ЛБ.

Російський Мінфін заявив, що доходи від нафти та газу будуть падати як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. За підрахунками російського відомства, цього року частка нафтогазових надходжень до бюджету, яка кілька років тому становила 50%, скоротиться до 23% і в наступні роки продовжить падіння.

Як зауважує ЦПД, офіційно у РФ це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України. Втім, саме війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу.

Аналітики зазначають, що цього року Росія була змушена торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток. Втративши західні ринки через війну, РФ змушена продавати нафту Індії та Китаю з величезними знижками, які часто становлять приблизно 50% ціни.

“Не бажаючи закінчувати війну проти України, кремль власними руками знищує економічний фундамент рф останніх років”, – зауважує Центр протидії дезінформації.