Президент Зеленський анонсував зміни підходів у роботі ДПСУ.

– Була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Вдячний за чітку роботу всієї системи МВС.

Окремо обговорили сьогодні питання діяльності Державної прикордонної служби України. Під керівництвом Сергія Дейнеки протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій.

Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ.

Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України, – повідомив президент.