За даними аналітиків Res Futura, негативні наративи в соцмережах посилюються й поширюються автоматично.

Про це інформує Українська редакція «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

«Саме інтернет-алгоритми сприяють поширенню словесних нападів на українців у Польщі», — заявляє Міхал Федорович, голова Європейського аналітичного колективу Res Futura. Негативні коментарі щодо українців часто з’являються в Інтернеті як елемент організованих дій з боку Росії.

Міхал Федорович зазначає, що спостерігається зростання кількості негативних дописів, які згодом додатково поширюють алгоритми різних соціальних мереж.

«Українцям у Польщі буде дуже складно повернути ті емоції, які супроводжували їх на початку вторгнення. Сьогодні динаміка згадок є однозначно негативною. Із десяти коментарів нині дев’ять, а іноді й вісім, мають негативне ставлення до українців у Польщі. Атаки на українців у соціальних мережах сьогодні є трендом, оскільки вони приносять лайки. Алгоритми нині заохочують напади та поширення негативного ставлення щодо українців у Польщі», — каже аналітик.

З останнього звіту Res Futura за жовтень 2025 року випливає, що в польських соціальних мережах зросла кількість коментарів, дописів і поширень, які свідчать про посилення дискусій, у межах яких українців дедалі частіше подають не як жертв війни, а як чинник внутрішньої напруги в Польщі. Аналіз найпопулярніших матеріалів виявляє домінування негативних наративів, заснованих на звинуваченнях у «соціальних зловживаннях», відсутності інтеграції та «загрозі для польської ідентичності».

