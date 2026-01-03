Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих.

Глава держави подякував державам-партнерам за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

«Зараз у нас нова хвиля, новий шанс закінчити цю війну, і ми вдячні, що на дипломатичному шляху ми також не самі, тож дякую вашим лідерам», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив: важливо обговорити конкретні напрацювання й деталі мирного процесу, необхідні гарантії безпеки, які нададуть зі свого боку держави-партнери.

«Ми дуже хотіли поділитися документами, які вже маємо і щодо яких нам потрібна ваша підтримка та спільна робота. У нас є план послідовності дій, це дуже важливо – що за чим ми готові робити», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що лише сильний і спільний тиск на Росію з боку Сполучених Штатів Америки та Європи може змінити її розрахунки.

«Росія не виявила справжнього бажання прагнути миру. Натомість вона продовжує свою агресивну війну, насильство та нестабільність, використовуючи переговори як тактику для виграшу часу. Вона використовує провокації та маніпуляції, щоб зірвати прогрес у мирному процесі», – зазначив Президент.

Під час зустрічі обговорили всі напрацювання сьогоднішніх трьох панелей між українською переговорною командою і представниками країн – членів Коаліції охочих. Обговорення стосувалися трьох напрямів: рамкового мирного плану, гарантій безпеки, а також відбудови й економічного відновлення України.

Наступними кроками будуть зустріч начальників генеральних штабів 5 січня та зустріч на рівні лідерів 6 січня в Парижі. Президент зазначив, що після цих контактів можна буде підготувати спільну зустріч із представниками США.

У сьогоднішній зустрічі взяли участь представники Великої Британії, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швеції, Європейської ради, Європейської комісії та НАТО.

