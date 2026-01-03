Мін’юст США опублікував обвинувальний висновок щодо Мадуро, його дружини та сина, а також ще кількох людей.

У матеріалах звинувачення стверджується, що Мадуро керував «корумпованим, нелегітимним урядом, який упродовж десятиліть використовував державну владу для захисту та заохочення незаконної діяльності, включаючи торгівлю наркотиками». За версією Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, ця схема дозволила збагатитися та зміцнити позиції політичної та військової верхівки Венесуели.

Американська влада також вважає, що Мадуро діяв у зв’язці «деякими з найжорстокіших і найактивніших наркоторговців і наркотерористів у світі», включаючи картелі Sinaloa, Zetas та угруповання Tren de Aragua, забезпечуючи постачання великих партій кокаїну на територію США.

За оцінками американської влади, до 2020 року через Венесуелу було переправлено до 250 тонн кокаїну. Контрабанда, як стверджується, здійснювалася з використанням швидкісних катерів, рибальських суден, контейнеровозів, а також авіації, що вилітала з нелегальних злітно-посадкових смуг.

Ще два пункти звинувачення пов’язані із використанням та зберіганням зброї.

Окрім Мадуро в обвинувальному висновку фігурують його дружина Силія Флорес, захоплена разом із ним, син Мадуро — депутат Ніколас Мадуро Гуерра (Ніколасіто), а також голова МВС Венесуели Діосдадо Кабельо, колишній міністр юстиції Рамон Родрігес Часін та лідер злочинного угрупування.

Нагадаємо, Мадуро та його дружині вже висунуто звинувачення