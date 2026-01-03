Про це повідомила генеральний прокурор США Пем Бонді.

“Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було обвинувачено в Південному окрузі Нью-Йорка. Ніколасу Мадуро висунуто обвинувачення у змові з метою нарко-тероризму, змові з метою імпорту кокаїну, володінні кулеметами та вибуховими пристроями, а також у змові з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів.

Невдовзі вони зіткнуться з усією міццю американського правосуддя на американській землі, в американських судах.

Від імені всього Міністерства юстиції США я хотіла би подякувати президентові Дональду Трампу за мужність вимагати притягнення до відповідальності в інтересах американського народу, а також висловити велику подяку нашим відважним військовим, які провели неймовірну та вкрай успішну операцію із затримання цих двох імовірних міжнародних наркоторговців”.