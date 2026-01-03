Про це повідомив президент Зенеський після зустрічі із Шмигалем.

-Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.

Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля, – повідомив Зеленський.