Держпродспоживслужба та Миколаївський національний аграрний університет домовилися про обмін актуальними науковими результатами у сфері інноваційного забезпечення сфери рослинництва та розсадництва.

Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби України за результатами візиту заступника Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергія Захаріна до МНАУ, передає Інше ТВ.

Сергій Захарін відвідав лабораторію сучасних інтелектуальних біосистем та агротехніки Миколаївського національного аграрного університету, де оглянув наявне обладнання, поспілкувався з науковими працівниками, а також обговорив з керівництвом вишу можливості започаткування співробітництва між Держпродспоживслужбою та університетом у сфері інноваційного забезпечення сфер рослинництва та розсадництва та захисту рослин, зокрема – шляхом підтримки впровадження та підтримки функціонування спеціалізованих роботизованих систем.

Сергій Захарін повідомив, що за дорученням Голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука організоване результативне співробітництво із закладами вищої освіти аграрного профілю. Спільними зусиллями здійснюється опрацювання моделей і прогнозів стану фітосанітарного благополуччя, виходячи з доступної інформації у сфері рослинництва та розсадництва, у тому числі на основі врахування сучасних концепції щодо кліматичних змін. Вживаються заходи щодо подальшої цифровізації управлінських процесів, зокрема у сфері фітосанітарного контролю (система ePhyto). Кращі студенти мають змогу проходити практику в установах системи Держпродспоживслужби (у тому числі у фітосанітарних лабораторіях), а після завершення навчання отримати цікаву роботу за фахом.

Ректор Миколаївського національного аграрного університету В’ячеслав Шебанін розповів, що наявні освітні програми передбачають можливість опанування здобувачами освіти (студентами) сучасних цифрових та інженерних компетентностей, у тому числі на основі вивчення можливостей роботизованих систем. В університеті наявне високотехнологічне наукове та освітнє обладнання, що є одним із помітних чинників підтримки високої якості освіти. Колективи профільних кафедр виконують оригінальні наукові розробки, які можуть бути використані в практиці підтримки фітосанітарного благополуччя (у тому числі на основі використання сучасних цифрових та інженерних рішень). В цих та багатьох інших питаннях відчувається підтримка Міністерства освіти і науки України, Мінекономіки, Миколаївської обласної військової адміністрації, Держпродспоживслужби та інших органів влади.

Проректор Миколаївського національного аграрного університету Віталій Соколік зазначив, що навчально-наукова лабораторія сучасних інтелектуальних біосистем та агротехніки дає змогу проводити новітні наукові дослідження щодо проектування та використання високотехнологічного обладнання у сфері рослинництва. Отримані результати дозволяють науковцям та аспірантам розширити наукове уявлення про вплив окремих фізичних та хімічних процесів на формування та розвиток рослин, а також різних біохімічні процеси. Окрім того, лабораторія дозволяє підтримувати ефективну освітню діяльність, зокрема під час навчального процесу для майбутніх агрономів, інженерів, агрохіміків, організаторів інноваційної діяльності.

Сергій Захарін, В’ячеслав Шебанін та Віталій Соколік обговорили перспективи співробітництва Держпродспоживслужби та Миколаївського національного аграрного університету у сфері інноваційного забезпечення сфери рослинництва та захисту рослин. Представники університету наголосили на високій зацікавленості у співробітництві з Держпродспоживслужбою та її територіальними органами, у тому числі в частині підтримки фітосанітарного благополуччя на основі використання високих технологій та передової техніки.

«Миколаївський національний аграрний університет є знаним закладом вищої освіти аграрного профілю, який досліджує різні аспекти процесів розроблення та впровадження цифрових та інженерних технологій. Окремий напрям – використання у сфері рослинництва роботизованої техніки із сучасним програмним забезпеченням. Створено серйозну науково-дослідну лабораторію, на основі якої проводяться сміливі і оригінальні експерименти, а наявні результати мають високий потенціал до практичного впровадження. Держпродспоживслужба, в свою чергу, зацікавлена у поширенні сучасних технологічних рішень, під час застосування яких гарантується висока якість кінцевого продукту. І ми домовилися про обмін актуальними науковими результатами у сфері інноваційного забезпечення сфери рослинництва та розсадництва», – наголосив Сергій Захарін.

