У четвер, 4 грудня, Сеймова комісія з адміністрації та внутрішніх справ розглядала Звіт Ради Міністрів про виконання Закону щодо допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Про результати розгляду повідомляє «Польське Радіо», передає Інше ТВ.

Закон визначає, зокрема, правила надання медичної допомоги громадянам України на території Польщі. З 30 вересня цього року набрала чинності його нова редакція, яка обмежила перелік медичних послуг, доступних громадянам України.

Згідно з чинними правилами, громадянин України, перебування якого в Польщі вважається легальним, має право на медичну допомогу в обсязі, яким користуються застраховані в системі загального медичного страхування особи, за винятком санаторно-курортного лікування та реабілітації, а також видачі лікарських засобів у межах програм Міністерства здоров’я.

Витрати на медичні послуги розраховуються Національним фондом здоров’я зі закладами охорони здоров’я та аптеками і фінансуються з Фонду допомоги, створеного Банком національної економіки.

До внесення змін громадяни України могли користуватися також тими медичними послугами, які тепер Закон не передбачає.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек наголосив: «Біженці з України з року в рік дедалі краще дають собі раду в Польщі, а нині створені ними надходження до бюджету значно перевищують витрати, пов’язані з наданою підтримкою. Понад 70% дорослих громадян України працюють у Польщі та не користуються соціальною допомогою. Це свідчить про їхню професійну та соціальну активність, а також про те, що інструменти, які застосовує польська держава, належним чином адаптовані до потреб і дають відповідні результати».

Витрати на медичні послуги, надані у 2024 році громадянам України в Польщі на підставі Закону щодо допомоги громадянам України, становили 747 млн злотих. У 2022–2024 роках до польських лікарень було евакуйовано з України 297 поранених — про це свідчить звіт Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

