Вчора, 4 грудня, та в ніч проти 5, на території Миколаївщини зареєстровано 5 пожеж:

у с. Мигія Мигіївської громади Первомайського району, попередньо через коротке замкнення електромережі, горіла господарча споруда на площі 5 кв. м;

у м. Миколаєві — сміття в пластиковому контейнері на незначній площі;

у с. Троїцько-Сафронове Казанківської громади Баштанського району горіла покрівля літньої кухні на площі 15 кв. м;

у м. Миколаєві в багатоповерхівці горіла електрощитова на восьмому поверсі на незначній площі;

також у м. Миколаєві зареєстрована пожежа на транспорті — горів вантажний автомобіль MAN на площі 6 кв. м.

Ще один епізод — коротке замкнення електропроводки у житловому будинку без подальшого горіння, яке сталось у с. Олександрівка Олександрівської громади Вознесенського району.

Загалом від ДСНС за добу залучались 36 співробітників, 9 спецавтомобілів.