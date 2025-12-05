3 грудня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №875/2025 «Про відзначення державними нагородами України членів національної збірної команди України на XXV літніх Дефлімпійських іграх».

Згідно документа, державних нагород удостоєні миколаївські спортсмени-дефлімпійці та їхні тренери.

За досягнення високих спортивних результатів на XXV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України нагороджено:

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня – Антипенка Віктора, бронзового призера з боротьби вільної;

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – Косова Андрія, срібного призера з боротьби греко-римської.

За значний особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною дефлімпійською збірною командою України на XXV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року нагороджено:

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – Петкова Георгія Сергійовича, особистого тренера Віктора Антипенка;

Медаллю «За працю і звитягу» – Васильєва Костянтина Володимировича, особистого тренера Андрія Косова.

Як повідомляло Інше ТВ, на Дефлімпіаді-2025 у греко-римській боротьбі срібну нагороду у ваговій категорії до 97 кг здобув Андрій Косов, а МСУМК Віктор Антипенко здобув бронзову медаль з вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг.

3 грудня відбулося вручення грошових винагород спортсменам-призерам Дефлімпійських ігор Андрію Косову і Віктору Антипенко та їхнім тренерам Костянтину Васильєву і Георгію Петкову.