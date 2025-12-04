Як повідомляло Інше ТВ, на Дефлімпіаді-2025 у греко-римській боротьбі срібну нагороду у ваговій категорії до 97 кг здобув Андрій Косов, а МСУМК Віктор Антипенко здобув бронзову медаль з вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг.

У середу, 3 грудня, відбулося вручення грошових винагород спортсменам-призерам Дефлімпійських ігор Андрію Косову і Віктору Антипенко та їхнім тренерам Костянтину Васильєву і Георгію Петкову.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Спортсмени та їхні наставники отримали грошові сертифікати:

120 тис. грн за друге місце та 60 тис. грн тренеру;

60 тис. грн за третє місце та 30 тис. грн тренеру.