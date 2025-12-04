Путін 3 грудня в інтерв’ю виданню India Today заявив, що Росія планує встановити повний контроль над Донбасом та так званою Новоросією військовим або дипломатичним шляхом. Також він розповів про деталі обговорення “мирного плану” з представниками президента США Дональда Трампа.

Його слова наводить російська держагенція ТАСС, передає Суспільне.

Ультиматум щодо українських територій

Путін висунув вимогу щодо виведення українських військ з територій, які Кремль вважає своїми.

“Або ми збройним шляхом звільнимо ці території. Або українські війська покинуть ці території і припинять там воювати”, — заявив Путін, використовуючи пропагандистський термін “звільнення” щодо окупації України.

Про “мирний план” США та зустріч з посланцями Трампа

Путін підтвердив зустріч зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, назвавши її “дуже корисною” та тривалою. За його словами, сторони пройшлися по кожному пункту пропозицій.

Він зазначив, що США запропонували розбити свій мирний план, який складався з 27 пунктів, на чотири окремі пакети для обговорення.

“Як раз вони й обговорюються. Просто вони розбили ці 28, по-моєму, 27 пунктів на 4 пакети. І запропонували нам обговорювати ці чотири пакети. Але по суті це ті ж самі пункти”, — сказав Путін.

Він додав, що Москва не погодилася з деякими пунктами американських пропозицій, назвавши процес пошуку консенсусу “складною роботою”.

Про G8 та Європу

Путін відкинув можливість повернення РФ до складу G8 (після вигнання РФ обʼєднання називається G7), заявивши, що частка цього об’єднання у світовій економіці нібито скорочується. Щодо ролі Європи у врегулюванні російсько-української війни, він зазначив, що європейцям “треба включатися в роботу, а не заважати”.