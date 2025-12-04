Перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні було встановлено в Ізраїлі в центральній частині Єрусалиму в парку Wohl Rose Garden.

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

Монумент створено митцями Людмилою Темертей та Девідом Робінсоном і присвячується мільйонам жертв Голодомору, геноциду голодом, скоїного комуністичним радянським режимом проти народу України в 1932-33 роках.

Піднята рука перед розбитим жорном символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення та зцілення. У руці п’ять колосків зерна, що нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю.

Ініціатива була реалізована на доручення президента України та за підтримки Фундації Дж.Темертея, мерії Єрусалима, Посольства України в Ізраїлі, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору та Світового Конґресу Українців.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь члени української урядової делегації, Надзвичайний і повноважний України в Ізраїлі Євген Корнійчук, представники мерії Єрусалима, МЗС Ізраїлю, Кнесету, української громади та посли іноземних держав.