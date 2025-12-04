Президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував китайській стороні підтримати встановлення мораторію на удари РФ по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з китайським лідером, передає Укрінформ.

«Ми повинні об’єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими», – сказав Макрон.

Він висловив сподівання, що Китай приєднається до цього заклику та об’єднає зусилля з Європою для збереження стабільності й захисту міжнародного права.

«Російсько-українська війна становить загрозу для європейської безпеки. Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву для того, щоб сприяти досягненню міцного миру в Україні, що відповідатиме Статуту ООН», – сказав президент Франції.

Лідер Китаю, своєю чергою, зазначив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, і сподівається на досягнення справедливої ​​мирної угоди шляхом переговорів.

«Що стосується «української кризи» (так у КНР офіційно називають війну – ред.), Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони конфлікту через діалог і переговори досягнуть справедливої, довготривалої, обов’язкової до виконання та прийнятної для всіх сторін мирної угоди», – заявив Сі.

За його словами, китайська сторона і надалі відіграватиме «конструктивну роль» у політичному врегулюванні кризи й водночас продовжуватиме рішуче виступати проти «будь-якої безвідповідальної практики перекладання провини та очорнення Китаю», вочевидь маючи на увазі звинувачення з боку партнерів України в наданні масштабної економічної підтримки Росії, значною мірою завдяки якій країна-агресорка має можливості продовжувати війну.