Зранку 22 листопада скарбничка національної збірної, яка виступає на Демфлімпійських іграх у Токіо, поповнилася ще двома нагородами.

І одна з них – «миколаївська».

Так, згідно повідомлення Національного паралімпійського комітету України, у греко-римській боротьбі срібну нагороду у ваговій категорії до 97 кг здобув представник Миколаївщини Андрій Косов.

На фото він з колегою по команді Анатолієм Червоненко, представником Одещини, який завоював «бронзу» у греко-римській боротьбі в ваговій категорії до 87 кг.

Після ранкових перемог збірна України мала 49 медалей – 18 золотих, 19 срібних та 12 бронзових.

Як повідомляло Інше ТВ, Шестеро спортсменів Миколаївщини вже зовсім скоро візьмуть участь у XXV літніх Дефлімпійських іграх