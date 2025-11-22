Зранку 22 листопада скарбничка національної збірної, яка виступає на Демфлімпійських іграх у Токіо, поповнилася ще двома нагородами.
І одна з них – «миколаївська».
Так, згідно повідомлення Національного паралімпійського комітету України, у греко-римській боротьбі срібну нагороду у ваговій категорії до 97 кг здобув представник Миколаївщини Андрій Косов.
На фото він з колегою по команді Анатолієм Червоненко, представником Одещини, який завоював «бронзу» у греко-римській боротьбі в ваговій категорії до 87 кг.
Після ранкових перемог збірна України мала 49 медалей – 18 золотих, 19 срібних та 12 бронзових.
