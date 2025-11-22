Державний архів Миколаївської області оприлюднив у цифровому форматі всі документи фонду № 6146 «Колекція свідчень очевидців Голодомору 1932–1933 років, нині проживаючих у Миколаївській області».

Про це сьогодні, 22 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, повідомляє Держархів Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Колекцію сформовано у 2009–2011 роках на виконання Указу Президента України від 12 червня 2009 року № 432/2009 «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні» та розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 19 червня 2009 року № 226-р «Про заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні та подальшого дослідження теми голодоморів в Україні у Миколаївській області». У 2009 році було проведено повторну систематизацію свідчень 18 521 свідка Голодомору, які проживають на території Миколаївської області.

Справи колекції сформовано переважно за географічним та алфавітним принципами, до них укладено внутрішні описи із зазначенням прізвищ, імен, імен по батькові свідків та номерів аркушів. Наразі до колекції внесено 78 справ.

Оприлюднення документів фонду № 6146 у цифровому вигляді розширює можливості для дослідників, педагогів, учнів та всіх, хто вивчає історію Голодомору на Миколаївщині, та сприяє збереженню й осмисленню свідчень очевидців цієї трагедії.

Ознайомитися з документами можна за посиланням https://archive.mk.ua/digital-archive/f6146/6146-001/

