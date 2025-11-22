Сьогодні, 22 листопада, Україна повернула додому 31 нашого громадянина, яких утримували на території Республіки Білорусь.

Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов, передає Інше ТВ.

«Жінки й чоловіки, засуджені до строків від 2 до 11 років, нарешті на рідній землі. Наймолодшій звільненій — всього 18 років.

Вітаю вдома!

Дякую Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні наших громадян з території Білорусі та рф», – зазначив він і показав відео

Координаійний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив фото наших визволених, які вже на рідній землі:

