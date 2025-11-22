Сьогодні, 22 листопада, на засіданні Уряду було ухвалено рішення, яке продовжило системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочало в оборонній сфері.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

Зокрема, було дано старт аудиту АТ «Українська оборонна промисловість», в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Юлія Свириденко обіцяє регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки.

Також, за її словами, розпочато процес оновлення наглядових рад АТ «УОП», його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

Крім цього, Уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

