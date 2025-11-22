Лідери європейських держав та євроінституцій, прем’єри Британії Канади, Японії та Норвегії заявили, що проєкт “мирного плану” США потребує додаткової роботи, і вони готові до неї долучитися, але одразу висловили занепокоєння щодо вимоги скорочення української армії.

Про це йдеться у заяві лідерів, опублікованій пресслужбою Євроради, передає “Європейська правда”.

Лідери привітали зусилля США, спрямовані на встановлення миру в Україні.

Вони зазначили, що початковий проєкт плану з 28 пунктів включає важливі елементи, які будуть необхідними для досягнення справедливого і тривалого миру.

“Тому ми вважаємо, що проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися до цієї роботи, щоб забезпечити сталий мир у майбутньому”, – йдеться у заяві.

Лідери нагадали про принцип, що кордони не повинні змінюватися силою, а також висловили занепокоєння запропонованими обмеженнями щодо збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів.

“Ми ще раз наголошуємо, що імплементація елементів, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно”, – додали також лідери.

“Ми користуємося цією можливістю, щоб підкреслити силу нашої незмінної підтримки України. Ми продовжимо тісно координувати наші дії з Україною та США протягом наступних днів”, – йдеться у заяві.

Заяву ухвалили президенти Єврокомісії та Європейської ради, лідери Канади, Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Британії, Німеччини та Норвегії.

