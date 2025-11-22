Білоруський правитель олександр лукашенко помилував 31 громадянина України, повідомила у коментарі білоруському державному каналу, відео якого поширили у мережі, прессекретарка лукашенка Наталія Ейсмонт, пише УНН.

“У розвиток досягнутих домовленостей” між президентом США Дональдом Трампом та білоруським правителем олександром лукашенком, “на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту у суміжній державі, керуючись принципами гуманізму та як жест доброї волі, президентом помиловано 31 громадянина України”, сказала Ейсмонт.

“Буквально зараз, цими хвилинами, відбувається передача їх українській стороні”, – заявила речниця лукашенка.