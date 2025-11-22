«Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, – я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також.

Зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа. Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі…

Детально говорили з урядовцями про подальші наші кроки у внутрішній політиці. Важливо, що хороший темп у програми зимової підтримки – уже майже 10 мільйонів заявок. Наступного тижня почнуться виплати. Кошти можна буде використовувати до червня. Але, будь ласка, заявку треба оформити в Дії чи на Укрпошті до кінця грудня цього року – до Різдва, увесь обсяг фінансів забезпечимо.

Говорив із Прем’єр-міністеркою України також про аудити, які вже розпочались в енергетичних компаніях, та про додатковий аудит усієї оборонної сфери – оборонних підприємств. Такий військовий аудит треба зробити максимально оперативно – відповідні контракти, фінансові операції. Доручив результати представляти суспільству щотижнево й передавати матеріали правоохоронним та антикорупційним органам.

Була доповідь Головнокомандувача – по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили – більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії. Також на межі між Дніпровщиною та Донеччиною захищаємо позиції. Харківщина – захищаємо позиції. Запоріжжя – захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – робимо все, щоб стабілізувати.

Дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!»

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із США щодо «мирного плану Трампа»